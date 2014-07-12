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هبوط اضطراري لطائرة متجهة من لندن إلى الولايات المتحدة لمشاكل بالمحرك الأيسر

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هبوط اضطراري لطائرة متجهة من لندن إلى الولايات المتحدة لمشاكل بالمحرك الأيسر هبوط اضطراري لطائرة متجهة من لندن إلى الولايات المتحدة لمشاكل بالمحرك الأيسر

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، للهبوط الاضطراري بعد مواجهتها لمشاكل في المحرك الأيسر للطائرة ولحن الحظ بعد تخطيها للمحيط الهادئ.

وبينت الشركة أن الطائرة هي من طراز بوينغ 200-777 وأنه كان على متنها 230 راكبا إلى جانب 14 من أفراد الطاقم، لم يصب أحد منهم بأذى.

وأكدت، لورا ماسفيدال، المتحدثة باسم الشركة هذه المعلومات لـCNN، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المشكلة التي واجهها المحرك الأيسر.

الجدير بالذكر أن الهبوط الاضطراري تم في مطار صغير بمنطقة تولسا في اوكلاهوما، وأن هذا المطار لا يحتوى على مركز خدمات كالتأشيرة والجمارك وغيرها، الأمر الذي اضطر بالركاب إلى الانتظار على أرضية المطار لحين قدوم طائرة أخرى لنقلهم إلى مطار دالاس.

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