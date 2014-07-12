مصادر أمنية لـ ONA: الجسم الذي سقط بالمنوفية يرجح أن يكون جزء من “قمر إسرائيلى”

قالت مصادر أمنية لـ ONA إن الجسم الغريب الذى سقط صباح اليوم على أرض قرية البتانون بمحافظة المنوفية، يرجح أن يكون جزء من قمر صناعي إسرائيلى.

وأضافت أن لجنة من القوات المسلحة أنتقلت إلى مكان سقوط الجسم لفحصه والتحقيق في الواقعة .

وكان اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ أهالي قرية «البتنانون» عن سماع دوي تصادم، سمعه جميع أهالى القرية، بعد سقوط جسم غريب من السماء فوق منطقة زراعية بمحصول الذرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية بقيادة اللواء سعيد أبوحمد، مدير الأمن، ونائبه اللواء مجدى سابق، لمكان الواقعة، وتبين أن الجسم الغريب مخروطي الشكل، مستقر داخل باطن الأرض بفعل الاصطدام، حيث أحدث حفرة بقطر 4 أمتار في أرض طينية، وظهور جزء بسيط من الجسم الغريب ويرجح أن يكون عبارة عن أجزاء من أحد الأقمار الصناعية سقطت من السماء.

من جانبه، أكد اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الجسم والكشف عن ملابسات الواقعة وماهية الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجسم الغريب.