أبرز 4 اتّجاهات في أسبوع باريس للأزياء الراقية

انتهى منذ يومين أسبوع الموضة للأزياء الراقية، لموسم خريف وشتاء 2014 – 2015 الذي أقيم في العاصمة باريس، وقد قدّم خلاله مصمّمو الأزياء وكبرى الدور العالميّة تصميمات غاية في الروعة والإبداع، بالإضافة لأحدث خطوط الموضة. وقد برزت أربعة اتّجاهات، ستكون الأقوى للموسم المقبل وسنتعرّف عليها.

اختلفت المواضيع وتنوّعت مصادر الوحي، حيث كان لكلّ دار قصتها الخاصّة ووتصميماتها المبتكرة، غير أنّها اتفقت على اتّجاهات معيّنة تشاركتها ، لكن كلّ على طريقته الخاصة. ومن أبرزها اللون الأزرق الذي تدرّج ما بين الفاتح والداكن والقوي والهادئ، وقد رأيناه عند كلّ من Elie Saab وقد قدّمه بالدرجة الهادئة، وكذلك فعل Giambattista Valli وDior، بينما كان أكثر حيويّة وقوّة عند Zuhair Murad، وAtelier Versace. كما كان هناك لونان آخران اكتسحا منصات عروض الأزياء، وهما الأسود والأبيض، وقد رأيناهما عند الجميع بنسب مختلفة، أكبرها كانت لدار Valentino، وArmani Prive. وبما أنّنا نتكلم عن موسم خريف وشتاء، فالفرو كان أحد أبرز الأقمشة التي استعملت، وقد رأيناه عند Ralph & Russo، Chanel، Alexandre Vauthier، و Jean Paul Gaultier. وقد أعادنا مصمّمو الأزياء في هذه العروض إلى القرون الوسطى وحكايات الطفولة، حيث قدّموا مجموعة مذهلة من فساتين الأميرات والملكات، وقد رأيناها عند Armani Prive، Zuhair Murad، Elie Saab، Dior، Chanel، Atelier Versace وغيرهم.

لقد أعجبنا بجميع الصيحات الجديدة والمتميّزة، وأنت ماهي صيحتك المفضّلة من عروص الـ Haute Couture لموسم خريف وشتاء 2014 – 2015؟

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