تحرير 39 محضرا للمخابز المخالفة بالمنيا

أصدر الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا قراراً بغلق مخبز لمدة ثلاثة أشهر وإنذاره بسحب الترخيص، لمحاولة أصحابه اعتراض عمل أعضاء حملة تموينية أثناء التفتيش على المخبز.

كما تمكنت حملات مديرية التموين ومباحث التموين وإدارات التموين الفرعية من تحرير 39 محضرا للمخابز المخالفة بكافة مراكز المحافظة.

كانت حملة من مباحث التموين ومديرية التموين بالمنيا قد تمكنت من ضبط عدة مخالفات لمخبز بلدى بناحية قرية ميانة بمركز مغاغة، وأثناء تحرير المحاضر قام أصحاب المخبز بمحاولة التعدى على أعضاء الحملة، ومنعهم من أداء واجبات عملهم وتحرر محضر بالواقعة رقم 11744 جنح مركز مغاغة.

وفور عرض مذكرة على المحافظ أصدر قرارا بغلق المخبز لمدة ثلاث أشهر مع الإنذار بسحب الترخيص مع إسناد حصة المخبر إلى المخابز القريب منه، حتى لا تتأثر حصة المواطنين.

ومن جانب آخر تمكنت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين على المخابز بكافة مراكز المحافظة من تحرير 10 محاضر للمخابز بمركز العدوة و14 محضر للمخابز بمركز مغاغة و8 محاضر بمركز ببنى مزار و15 محضر بمركز مطاى و14 محضرا بمركز سمالوطو 12 محضرا بمركز أبوقرقاص، و10 محاضر بمركز وبندر ملوى و17 محضر بمركز ديرمواس.

وطالب المحافظ بضرورة الاستمرار فى تنظيم جولات مفاجأة على كافة المخابز بمراكز وقرى المحافظة لإعادة الانضباط إليها، وضمان جودة الخبز ومنع تسريب الدقيق والغش، وأشار إلى أنه سيتم محاسبة أى مسئول يثبت تقصيره أو تورطه فى مخالفات المخابز فورا.