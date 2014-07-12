بعد نجاح مسلسل “لو” : “الصباح” يتعاقد مع أبطاله لرمضان 2015

أعرب المنتج صادق الصّباح، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل ” لوْ ” في لبنان ومصر والوطن العربي ، حيث أكد أنه بعد نجاح المسلسل الذي تصدر ترتيب المشاهدة في لبنان والخليج ، قد قامت شركة ” صباح للإعلام ” بالتعاقد مرة أخرى مع كل من الفنان عابد فهد ، والفنانة نادين نسيب نجيم ، والفنان يوسف الخال، للقيام ببطولة عمل درامي جديد لرمضان ٢٠١٥، من إخراج سامر البرقاوي، وتأليف بلال شحادات، ومعالجة دراميه للمؤلف نجيب نصير .

وأكد ” الصّباح” ، أنه يتوقع عمل متميز جديد بنخبة أبدعت هذا العام في تقديم عمل درامي متكامل الأركان من نص وإخراج ونجوم أشاد بأدائهم كبار نقاد الوطن العربي .

يُذكر أن تتر مسلسل ” لو ْ” الذي قامت بغنائه الفنانة إليسا، قد نجح في جذب أكثر من مليون ونصف مشاهد على موقع التواصل الإجتماعى ” you tube” بعد أقل من شهر من طرحها لأغنية التتر، ليكون هو الأكثر مشاهدة بين تترات الدراما الرمضانية.