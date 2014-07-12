أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بعد نجاح مسلسل “لو” : “الصباح” يتعاقد مع أبطاله لرمضان 2015

Google+ Print
بعد نجاح مسلسل “لو” : “الصباح” يتعاقد مع أبطاله لرمضان 2015 بعد نجاح مسلسل “لو” : “الصباح” يتعاقد مع أبطاله لرمضان 2015

المنتج صادق الصّباح

أعرب المنتج صادق الصّباح، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل ” لوْ ” في لبنان ومصر والوطن العربي ، حيث أكد أنه بعد نجاح المسلسل الذي تصدر ترتيب المشاهدة في لبنان والخليج ، قد قامت شركة ” صباح للإعلام ” بالتعاقد مرة أخرى مع كل من الفنان عابد فهد ، والفنانة نادين نسيب نجيم ، والفنان يوسف الخال، للقيام ببطولة عمل درامي جديد لرمضان ٢٠١٥، من إخراج سامر البرقاوي، وتأليف بلال شحادات، ومعالجة دراميه للمؤلف نجيب نصير .

وأكد ” الصّباح” ، أنه يتوقع عمل متميز جديد بنخبة أبدعت هذا العام في تقديم عمل درامي متكامل الأركان من نص وإخراج ونجوم أشاد بأدائهم كبار نقاد الوطن العربي .

يُذكر أن تتر مسلسل ” لو ْ” الذي قامت بغنائه الفنانة إليسا، قد نجح في جذب أكثر من مليون ونصف مشاهد على موقع التواصل الإجتماعى ” you tube” بعد أقل من شهر من طرحها لأغنية التتر، ليكون هو الأكثر مشاهدة بين تترات الدراما الرمضانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا