‏”الغذاء والدواء‬” الأمريكية توافق على علاج جديد للسل المقاوم للأدوية

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار جديد، لعلاج مرضى السل المقاوم للأدوية، بعد أن أظهر فاعليته في مقاومة المرض.

إلا أن خبراء أمريكيين قالوا إنه يجب دراسة الآثار الجانبية المحتملة للدواء قبل طرحه فى الأسواق.

ويعد العقار الجديد الذى أطلق عليه اسم (‪#‎Bedaquiline‬) أول دواء لعلاج السل المقاوم للأدوية، يحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء منذ 40 عامًا.

وأوضحت الهيئة أن العقار الجديد أثبت نتائج جيدة، بعد 12 أسبوعا من تناوله، وهو أفضل حالا من عقارات السل الموجودة حاليًا، والتي تأتى بنتائج فعالة، بعد 18 إلى 24 أسبوعًا من استخدامها، وقد تصل نسب الشفاء من المرض من 58٪ إلى 79٪.