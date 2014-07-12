أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

‏”الغذاء والدواء‬” الأمريكية توافق على علاج جديد للسل المقاوم للأدوية

Google+ Print
‏”الغذاء والدواء‬” الأمريكية توافق على علاج جديد للسل المقاوم للأدوية ‏”الغذاء والدواء‬” الأمريكية توافق على علاج جديد للسل المقاوم للأدوية

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار جديد، لعلاج مرضى السل المقاوم للأدوية، بعد أن أظهر فاعليته في مقاومة المرض.

إلا أن خبراء أمريكيين قالوا إنه يجب دراسة الآثار الجانبية المحتملة للدواء قبل طرحه فى الأسواق.

ويعد العقار الجديد الذى أطلق عليه اسم (‪#‎Bedaquiline‬) أول دواء لعلاج السل المقاوم للأدوية، يحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء منذ 40 عامًا.

وأوضحت الهيئة أن العقار الجديد أثبت نتائج جيدة، بعد 12 أسبوعا من تناوله، وهو أفضل حالا من عقارات السل الموجودة حاليًا، والتي تأتى بنتائج فعالة، بعد 18 إلى 24 أسبوعًا من استخدامها، وقد تصل نسب الشفاء من المرض من 58٪ إلى 79٪.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا