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مشاجرة بالشوم واحتراق 3 منازل بسبب لعب الأطفال بالمنيا

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مشاجرة بالشوم واحتراق 3 منازل بسبب لعب الأطفال بالمنيا مشاجرة بالشوم واحتراق 3 منازل بسبب لعب الأطفال بالمنيا

أرشيفية

تلقى اللواء أسامة متولى مدير الأمن بالمحافظة إخطاراً من العميد سامى السنوسى ، مأمور مركز شرطة العدوة بنشوب مشاجرة تطورت إلى معركة بالشوم والملتوف بين عائلتى ” الحمزاوية ” و ” الشرفا ” بقرية البسقلون بمركز العدوة شمال المنيا بسبب لعب الاطفال مما أدى إلى إصابة 7 مواطنين وحرق 3 منازل من الجانبين وتهشيم سيارة شرطة .
> إتجهه فريق من البحث الجنائى برئاسة النقيب هانى الراعى ، رئيس المباحث والنقيب احمد رأفت ، معاون مباحث المركز إلى القرية تم إلقاء القبض على 16 متهم من الجانبين .
> تحرر المحضر رقم 1900 إدارى مركز شرطة العدوة وقرر أحمد عطوة ، مدير نيابة العدوة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق .

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