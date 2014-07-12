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أردوغان يعلن عن “وثيقة الرؤية” للانتخابات الرئاسية باسطنبول

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أردوغان يعلن عن “وثيقة الرؤية” للانتخابات الرئاسية باسطنبول أردوغان يعلن عن “وثيقة الرؤية” للانتخابات الرئاسية باسطنبول

اردوغان

أعلن رئيس الوزراء والمرشح للانتخابات الرئاسية بتركيا رجب طيب أردوغان عن وثيقة الرؤية في مدينة اسطنبول، حيث تضمنت الوثيقة التي حملت عنوان “نحو تركيا جديدة” التأكيد على الإدارة الديمقراطية ورفاهية المجتمع وريادة البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركي “تي.آر.تي” اليوم، السبت، عن أردوغان قوله إنه في حال اختياره لمنصب رئاسة الجمهورية فإنه سيواصل متابعته لإيجاد الحل الرامي إلى إنهاء الإرهاب في البلاد وأنه سيعطي الأولوية للدستور الجديد.

وأعلن أردوغان عن الوثيقة خلال اجتماع شارك فيه عدد كبير من الفنانين والسياسيين والكتاب بجانب ممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء والأحزاب والصحفيين، مؤكدا خلال كلمته على سيادة القانون والإرادة الوطنية.

وأشار أردوغان إلى أن حزب العدالة والتنمية يرمي لتحقيق أربعة أهداف أساسية بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية عام 2023 تتمثل في تحقيق مزيد من التطور في الديمقراطية والتقدم بشكل أكبر في تطبيع الحياة السياسية والاجتماعية ورفع مستوى الرفاهية وأن تكون تركيا من بين الدول الرائدة في العالم.

وأضاف أن “العاشر من أغسطس ليس مجرد تاريخ للانتخابات الرئاسية التي ستحدد اسم رئيس الجمهورية الجديد للبلاد بل ستفتح الباب على مصراعيه أمام تركيا الجديدة، التي هي تركيا الجميع، والتي سيشعر فيها الجميع بالتساوي”.

وتشهد تركيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي سيختار فيها الشعب التركي رئيسه للمرة الأولى بعد أن كان يتم تسميته بالبرلمان وذلك في العاشر من أغسطس وإذا لم يحصل المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة ستجري جولة ثانية في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

ويواجه أردوغان، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكمل الدين إحسان أوغلو، مرشح الحزبين المعارضين الكبيرين الشعب الجمهوري والحركة القومية، وصلاح الدين دميرطاش، مرشح حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.

أ ش أ

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