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تأجيل قضية تعذيب ضابط برابعة إلى 16 يوليو

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تأجيل قضية تعذيب ضابط برابعة إلى 16 يوليو تأجيل قضية تعذيب ضابط برابعة إلى 16 يوليو


>قررت محكمه جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسه المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل نظر قضية محاكمة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى من قيادات جماعة الإخوان بتهمة بتعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 16 يوليو المقبل وصرحت للدفاع بالإطلاع على كافة أوراق وأحراز القضية ومحاضر الجلسات مع أستمرار حبس المتهمين.

وكان القاضى قد اخطا عند نطق منطوق قرار التأجيل، بأن قال إن الجلسة تأجلت لجلسة 16 يونيه بدلاً من يوليو مما أثار حالة من اللغط داخل قاعة المحاكمة ولكن سكرتير الجلسة أكد تأجيلها ل16 يوليو الجاري.

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