ضاحى خلفان : إسرائيل كانت راضية عن مرسى بسبب حرب غزة

قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، إن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي كان مرضيا عنه في إسرائيل بحيث أن الغارات الإسرائيلية على غزة توقفت خلال فترة حكمه.

وقال خلفان في سلسة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “كان مرسي مرضي عنه في إسرائيل توقفت الغارات خلال فترة حكمه عن غزة.وتوقفت قبل ذلك حماس عن مهاجمة إسرائيل.”

وتابع قائلا: “أفعال إسرائيل في غزة جرائم حرب.. تقف الأمم المتحدة ومجلس أمنها عاجزة عن فرض أي قرار أممي على إسرائيل يمنعها من عربدتها.. يقول جلوب باشا أسست الأمم المتحدة لضمان وجو إسرائيل.”

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: “شعرت بالاسى العميق هذا المساء.. كيف أن العراق تشرذمت وسوريا تحطمت واليمن تحوثمت وليبيا تقسمت وتونس لم تعد تؤنس.. ذهب الوئام وحصل الخصام وتقاتل الأخوة في شهر الصيام وتشرد الناس لاجئين في الخيام وتفاقم عدد الأيتام والمدن تحولت إلى حطام.. هذا حال الامة!”

وتساءل خلفان: “كيف حل الجهل بالأمة إلى هذه الدرجة من الضياع! ذهبت العقول ورفعت داعش السيف المسلول وذهبت الأمة إلى المجهول.”