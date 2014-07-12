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حبس 3 موظفين لاتهامهم بالاستيلاء على 2,8 مليون جنيه فى المنيا

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حبس 3 موظفين لاتهامهم بالاستيلاء على 2,8 مليون جنيه فى المنيا حبس 3 موظفين لاتهامهم بالاستيلاء على 2,8 مليون جنيه فى المنيا

أرشيفية

قرر كريم فرغلى ، رئيس النيابة العامة بمركز بنى مزار، حبس كل من على رمضان إسماعيل ” 40 سنة ” سائق السيارة رقم 471 ف . ج . ف بشركة نقل أموال – مقيم ببنى سويف وكريم سمير ايمان ” 24 سنة ” فرد امن ووليد صلاح عبد العزيز ” 23 سنة ” فنى مقيمان بالقاهره 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامة بالاستيلاء على 2,8 مليون جنية داخل 4 حقائق من داخل سيارة نقل الأموال قيادة الأول أثناء سيرها من القاهره أمام الكيلو46 بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار بإدعاء قيام ملثمين بالاستيلاء عليها .

كان اللواء أسامة متولى، مدير الأمن قد تلقى بلاغاً من العميد ايهاب صبح ، مأمور مركز شرطة بنى مزار بقيام المتهمين الثلاثة بتحرير المحضر رقم 7103 ادارى شرطة بنى مزار يتهمون خلاله ملثمين باستوقافهم بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى والاستيلاء على 4 حقائق بداخلها 2,8 مليون جنية .

وعقب تحرير المحضر حضر الى قسم الشرطة هانى منوف عامر ” 45 سنة ” مدير شركة نقل الاموال واتهم الموظفين الثلاثة بالاهمال وسرقة الأموال.

كلفت النيابة البحث الجنائى بالتحرى وتجرى تحقيقات مع مدير الشركة .

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