تعليم السويس: غداً بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثانى لشهادتين الإبتدائية والإعدادية العامة بمدارس السويس سوف تبدأ غداً الأحد .

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالسويس كافة استعدادتها لبدء الامتحانات، حيث تم تجهيز 36 لجنة للشهادة الإبتدائية و 29 لجنة للشهادة الإعدادية بأحياء السويس الخمسة .

وأكد أيمن فهمى المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، أنه تم إعداد كشوف بأسماء المتقدمين بكل لجنة بمدخل كل لجنة والإنتهاء من توزيع أرقام الجلوس عليهم، كما تم توزيع رؤساء اللجان الامتحانية واختيارهم من ذوى السمعة الطيبة والملاحظين، فضلاً على حظر دخول التليفون المحمول والتدخين نهائياً .

وأشار بيان صادر من التربية والتعليم أن عبد الحافظ وحيد قام بعقد سلسة من الاجتماعات مع مديري الإدرات التعليمية، شدد فيه على توفير الهدوء والنظام و الانضباط والجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات، بالإضافة إلى زائرة صحية وطيب بكل لجنة .