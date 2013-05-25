عاملو "دلتا فارما" ينهون اعتصامهم بعد تفاوضهم مع الإدارة

أنهى العاملون بشركة دلتا فارما للأدوية بمدينة العاشر، والذى وصل عددهم إلى 1500 عامل، اعتصامهم الذى بدأوه يوم الثلاثاء الماضى، أمام الباب الرئيسى للشركة، للمطالبة بالدخول للعمل فى المصنع بعد أن أغلقه المستثمر الكويتى على السند، صاحب المصنع، وامتناعه عن إرسال السيارات المخصصة لنقلهم للمصنع.

وقال محمود أحمد، أحد العاملين بالمصنع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنهم فضوا اعتصامهم مساء أمس بعدما تفاوض معهم على السند، رئيس مجلس إدارة المصنع وتوصلوا لاتفاق وهو صرف أرباح العام الجارى فى أول يوليو المقبل، مع عدم اعترافه بالأرباح المستحقة لهم فى الثلاثة سنوات الماضية، مؤكداً لهم أن الشركة لم تحقق أى أرباح خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الإدارة وعدتهم بإعطائهم الأرباح بالتجزئة، وأنهم سيحصلون على كافة مستحقاتهم وحقوقهم خلال العام الجارى.

وكان العاملون بالشركة قد نظموا وقفة احتجاجية ظهر الأحد الماضى، ودخلوا فى اعتصام مفتوح أمام المقر صباح الثلاثاء الماضى، للمطالبة بالحصول على أرباحهم فى الشركة، والتى لم يحصلوا عليها منذ 4 سنوات.

وقام صاحب المصنع بوقف عملهم وأغلق المصنع بعد مطالبتهم بحقوقهم المتأخرة، وأفاد العمال بأنهم حرروا محضرا فى قسم شرطة العاشر من رمضان، كما قاموا بتحرير محضر أيضاً فى مكتب العمل بعد منعهم من دخول المصنع.