إسرائيل تقصف جمعية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في جباليا بغزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر السبت، مقر جمعية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة وحروق شديدة.

وقال شهود عيان إن «مقاتلات إسرائيلية قصفت مقر جمعية (المبرة) لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لتدمير المقر بالكامل».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الطبيب أشرف القدرة: إن «فلسطينيين استشهدا وأصيب 4 آخرون بجروح وحروق شديدة في القصف الإسرائيلي لجمعية المبرة».

وتشن إسرائيل، منذ الإثنين الماضي، سلسلة غارات عنيفة ومتواصلة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «الجرف الصامد».