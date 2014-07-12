مقتل 64 من مسلحي «طالبان» في عمليات للجيش الأفغاني

لقي ما لا يقل عن 64 مسلحاًَ من حركة «طالبان» مصرعهم أثناء عمليات عسكرية لجنود الجيش الأفغاني في مناطق مختلفة من أفغانستان خلال الـ48 ساعة الماضية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «كاما» الأفغانية، السبت، عن بيان لوزارة الدفاع الأفغانية «أن المسلحين لقوا حتفهم أثناء عمليات في 6 أقاليم مختلفة من البلاد». وأضاف البيان أن 10 مسلحين أجانب آخرين لقوا حتفهم أثناء العمليات فيما أصيب 7 آخرون.

وأوضح أن الجنود الأفغان ضبطوا وصادروا أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، متضمنة 100 كيلوجرام من المتفجرات إلى جانب 178 نوعا مختلفاً من العبوات الناسفة بدائية الصنع وألغام أرضية، ولم تعلق الجماعات المسلحة على هذه الأنباء حتى الآن.