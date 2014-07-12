ميلوناريوس الكولومبي وريفر بليت الأرجنتيني يخوضان ودية تكريما لدي ستيفانو

بوجوتا، (إفي):يخوض فريقا ميلوناريوس الكولومبي وريفر بليت الأرجنتيني مباراة ودية الأربعاء المقبل في بوجوتا في إطار استعداداتهما للموسم الجديد ولتكريم الرئيس الشرفي لريال مدريد الإسباني الراحل، ألفريدو دي ستيفانو.

وصرح رئيس ميلوناريوس، إنريكي كاماتشو، لموقع (فوتبول رد) "لدينا الفرصة للعب أمام ريفر في 16 يوليو، فريق دي ستيفانو الكولومبي سيواجه فريق ألفريدو الأرجنتيني وسنستغل اللقاء لتكريمه".

وسيقام اللقاء في ملعب "الكامبين" بالعاصمة الكولومبية.

وأصيب دي ستيفانو، الذي يعد واحدا من أفضل أربعة لاعبين في التاريخ إلى جانب بيليه ودييجو مارادونا ويوهان كرويف، السبت الماضي بتوقف في عضلة القلب، وتوفي الاثنين عن 88 عاما.

وولد الراحل الملقب بـ"لا سايتا روبيا" (السهم الأشقر) في الرابع من يوليو عام 1926 في بوينوس آيرس بالأرجنتين، وارتبط بريال مدريد بين عامي 1953 و1964 ، في واحدة من أكثر الفترات مجدا بتاريخ فريق العاصمة الإسبانية.

بدأ دي ستيفانو مسيرته في ريفر بليت عام 1945 ثم انتقل إلى أوراكان الأرجنتيني في العام التالي قبل أن يعود في 1947 إلى صفوف ريفر التي ظل بها حتى عام 1949 حينما انتقل إلى ميلوناريوس ثم رحل إلى ريال مدريد في 1953 ، فيما اعتزل عام 1965 حينما كان لاعبا في إسبانيول الإسباني.