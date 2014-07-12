أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الغرابة عنوان الجمال في باريس 2014

Google+ Print
الغرابة عنوان الجمال في باريس 2014 الغرابة عنوان الجمال في باريس 2014

الخميس 10-07-2014 16:18

انتهت عروض باريس لخريف وشتاء 2014 للخياطة الراقية. تميّزت، إلى جانب الابتكارات في عالم الأزياء، بمكياجات متنوّعة وتسريحات مختلفة اتّسمت بالغرابة في طريقة إبراز جمال المرأة.
إليك بالصور أجمل مكياجات وتسريحات العروض.

قد يعجبك:


Chanel: اتّسمت عروض شانيل بمكياج لافت، كان خلاصة دمج 3 ألوان من ظلال العيون فوق الجفن. أمّا تسريحات الشعر فتميّزت بالرفعات الغريبة المتّجهة نحو الأمام.
Dior: برز الظلال الأبيض الخفيف فوق العين مع الشعر المنسدل بشكل طبيعي.
Elie Saab: استخدم تسريحة الكعكة المنخفضة الملفوفة على شكل ضفائر. أمّا بالنسبة إلى المكياج، فالظلال الفضيّ منح لمسة إضافية لجمال المرأة.
Giorgio Armani: لهذه العروض طرق جديدة في استخدام الظلال الأسود على زاويتي العينين الخارجيتين مع التسريحات الطبيعية.
Versace: تميّز هذا العرض عن العروض الأخرى بالجرأة، التي تمثلت بالظلال الأخضر الممزوج بالأسود، بشكل مجنّح على الجفن العلويّ من العين، إضافة إلى تسريحة الكعكة مع الذيل القصير.
Bouchra Jarra: يقتصر المكياج في هذه العروض على توحيد لون البشرة بشكل طبيعيّ مع التسريحات الناعمة.
Jean Paul Gaultier: انتشر الظلال البرتقالي على العارضات. أمّا ألوان الشعر فتنوّعت ما بين الأشقر والأحمر، فالبنيّ. واكتملت الجرأة بتلوين الشعر بلونين مختلفين من الأسفل والأعلى، مع حبوب الشواروفسكي على الوجه، بامتداد نحو الشعر.
Valentino: من أبرز تسريحات هذا العرض ربطة ذيل الحصان المنخفضة، فيما اتّسم المكياج بالنعومة، وكأنّه غير موجود.
Maison Martin Margiela: اللافت كان الحجاب الشفّاف الموضوع على الوجه مع تسريحات الكعكة الناعمة.
Alexandre Vauthier: تميّز مكياج هذا العرض بحبوب الستراس تحت العين التي منحت النظرة جاذبية إضافية.


تابعينا في مجلة "سيدتي" لمعرفة تفاصيل الجمال التي أعجبتنا، إضافة إلى أجمل إطلالات النجمات في عروض خريف وشتاء الخياطة الراقية من باريس 2014.

تابعي أيضاً:

الأي لاينر المجنّح على طريقة رولا سعد

تعرّفي إلى نوع الكحل العربي المناسب

لكمكياجك على طريقة "غريس كيلي"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه