الغرابة عنوان الجمال في باريس 2014

انتهت عروض باريس لخريف وشتاء 2014 للخياطة الراقية. تميّزت، إلى جانب الابتكارات في عالم الأزياء، بمكياجات متنوّعة وتسريحات مختلفة اتّسمت بالغرابة في طريقة إبراز جمال المرأة.

إليك بالصور أجمل مكياجات وتسريحات العروض.

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Chanel: اتّسمت عروض شانيل بمكياج لافت، كان خلاصة دمج 3 ألوان من ظلال العيون فوق الجفن. أمّا تسريحات الشعر فتميّزت بالرفعات الغريبة المتّجهة نحو الأمام.

Dior: برز الظلال الأبيض الخفيف فوق العين مع الشعر المنسدل بشكل طبيعي.

Elie Saab: استخدم تسريحة الكعكة المنخفضة الملفوفة على شكل ضفائر. أمّا بالنسبة إلى المكياج، فالظلال الفضيّ منح لمسة إضافية لجمال المرأة.

Giorgio Armani: لهذه العروض طرق جديدة في استخدام الظلال الأسود على زاويتي العينين الخارجيتين مع التسريحات الطبيعية.

Versace: تميّز هذا العرض عن العروض الأخرى بالجرأة، التي تمثلت بالظلال الأخضر الممزوج بالأسود، بشكل مجنّح على الجفن العلويّ من العين، إضافة إلى تسريحة الكعكة مع الذيل القصير.

Bouchra Jarra: يقتصر المكياج في هذه العروض على توحيد لون البشرة بشكل طبيعيّ مع التسريحات الناعمة.

Jean Paul Gaultier: انتشر الظلال البرتقالي على عيون العارضات. أمّا ألوان الشعر فتنوّعت ما بين الأشقر والأحمر، فالبنيّ. واكتملت الجرأة بتلوين الشعر بلونين مختلفين من الأسفل والأعلى، مع حبوب الشواروفسكي على الوجه، بامتداد نحو الشعر.

Valentino: من أبرز تسريحات هذا العرض ربطة ذيل الحصان المنخفضة، فيما اتّسم المكياج بالنعومة، وكأنّه غير موجود.

Maison Martin Margiela: اللافت كان الحجاب الشفّاف الموضوع على الوجه مع تسريحات الكعكة الناعمة.

Alexandre Vauthier: تميّز مكياج هذا العرض بحبوب الستراس تحت العين التي منحت النظرة جاذبية إضافية.



تابعينا في مجلة "سيدتي" لمعرفة تفاصيل الجمال التي أعجبتنا، إضافة إلى أجمل إطلالات النجمات في عروض خريف وشتاء الخياطة الراقية من باريس 2014.

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