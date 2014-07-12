4 حلول لمشاكل البشرة الجافة في رمضان

نريد دائماً أن تكون بشرتنا نضرة وجميلة، في حين أنه يوجد بعض العادات التي نتبعها دون معرفة مدى ضررها على بشرتنا، فقد تكونين دائمة الاهتمام بوضع مستحضرات العناية على بشرتك، ولكنها في جفاف مستمر، فما السبب؟

موقع "سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي بعض العادات التي يجب أن تلتزمي بها لتتخلصي من بشرتك الجافة المملة وتعيدي إليها إشراقها وحيويتها مرة أخرى...

1. عليك شرب حوالي لترين من الماء على الأقل يومياً للحفاظ على نضارة ونعومة بشرتك، فقد تكونين دائمة الاهتمام ببشرتك في حين أن ملمسها جاف، وسيكون السبب في هذه الحالة بالتأكيد هو قلة الترطيب الداخلي.

2. قللي من شرب القهوة؛ لأنها تعمل على جفاف البشرة، وإذا كنت من محبات القهوة عليك بالحفاظ على شرب كوبين من الماء بعد الانتهاء من فنجانك.

3. يجب عليك وضع واقي الشمس دائماً قبل الخروج من المنزل، ويفضل عدم جلوسك في الشمس لفترة طويلة حتى لا تصيبي بشرتك بالجفاف.

4. الكثير من السيدات يعتمدن على المناديل فقط لإزالة المكياج ولا يستخدمن الماء، وهذا الأمر يؤثر سلباً على البشرة ويؤدي إلى جفافها؛ لأن مناديل إزالة المكياج تحتوي على نسبة عالية من الكحول، ما يؤدي إلى جفاف البشرة، لذا عليك الاهتمام بغسل الوجه بكمية وافرة من الماء بعد استخدام مناديل إزالة الماكياج.

5. إن عدم إعطاء الجسم قسطاً كافياً من الراحة يؤدي إلى ضعف الجسم، مما يؤثر سلباً على شحوب البشرة وضعفها، لذا عليك أخذ قسطٍ كافٍ من النوم ليلاً لتحصلي على بشرة نضرة وأكثر إشراقاً.

6. الإكثار من الكربوهيدرات والتقليل من الخضروات يؤثر سلباً على بشرتك؛ لأن الكربوهيدرات تتحول إلى سكريات، وتذهب مباشرة إلى الجلد، مما يؤدي إلى إحساسك ببشرة مملة وغير مشرقة.

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