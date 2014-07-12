سحر السلاب تكشف مكاسب البنوك من إقراض الحكومة



> تكشف سحر السلاب نائب رئيس البنك التجاري الدولى السابق لـبرنامج “نساء فى الاقتصاد”، الذي يذاع علي قناة الغد العربي مساء اليوم السبت، المكاسب التى حققتها البنوك من إقراض الحكومة.

كما تتحدث ايضا ً السلاب، عن تردى الحالة الاقتصادية فى البلاد خلال الأعوام الماضية، وتوقف الأنشطة الاقتصادية التى تمولها هذه البنوك، نتيجة الإضطرابات الأقتصادية التى تعرضت لها البلاد عقب ثورة يناير،والتى أثرت بشدة على قطاع الأعمال والأسواق المالية.

وقالت الإعلامية منال السعيد مذيعة البرنامج، أن السلاب ستكشف عن مكاسب البنوك خلال السنوات السابقة، نتيجة إقراض الحكومة لدعم البنية التحتية، والصناعة المصرية التى تراجعت كثيراً.