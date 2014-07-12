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أمريكا تفرض رسوماً على واردات أنابيب الصلب من السعودية وكوريا الجنوبية

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أمريكا تفرض رسوماً على واردات أنابيب الصلب من السعودية وكوريا الجنوبية أمريكا تفرض رسوماً على واردات أنابيب الصلب من السعودية وكوريا الجنوبية

أظهرت نشرة وزعت على شركات معنية بتحقيق أمريكي في ممارسات إغراق تجاري أن وزارة التجارة الأمريكية ستفرض رسوما على واردات أنابيب الصلب الكورية الجنوبية التي تستخدم في صناعة النفط والغاز الطبيعي لتعدل بذلك عن قرار سابق بعد ضغوط كثيفة من المنتجين المحليين والعمال والمشرعين.

وأكدت الوزارة في قرارها النهائي أيضا أنها ستفرض رسوما على واردات الأنابيب التي تستخدم في صناعة النفط من والهند والفلبين وتايوان وتايلاند وتركيا وفيتنام وهو ما يتفق مع القرار الأولي.

لكن برغم أن التحقيقات أثبتت أن الأنابيب المستوردة من أوكرانيا بيعت في الولايات المتحدة بأقل من سعر التكلفة فقد قالت وزارة التجارة إنها لن تفرض رسوما عليها بسبب اتفاق لتعليق التحقيقات.

 

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