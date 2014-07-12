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يعالون: الجيش الإسرائيلي يستعد لأيام طويلة من القتال

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يعالون: الجيش الإسرائيلي يستعد لأيام طويلة من القتال يعالون: الجيش الإسرائيلي يستعد لأيام طويلة من القتال

وزير الدفاع الإسرائيلي-موشيه يعالون

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية اليوم، السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون انتهى من تقييم الوضع بشأن عمليات الجيش في غزة مع كبار المسئولين في الجيش الإسرائيلي بما يشمل المسئولين بجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل “الشين بيت” ووزارة الدفاع.

وأوردت الصحيفة – على موقعها الإلكتروني – تصريحات يعالون بعد الانتهاء من التقييم وجاء فيها “إننا نستعد لأيام طويلة من القتال وسوف نستكمل تعزيز الخطوات التالية، الضربات التي يتم توجيهها لحركة حماس قوية جدًا والأضرار التي وجهت للتابعين لهذه الحركة ثقيلة”.

وأضاف “سنواصل ضرب حماس ومنظمات إرهابية أخرى حتى يتم استعادة الهدوء والأمن لسكان جنوب اسرئيل وبقية إسرائيل”.

أ ش أ

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