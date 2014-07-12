غداً ملتقي التوظيف السنوي لجامعة النهضة‎

ينظم غدا الاحد مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب وإدارة الخريجين بجامعة النهضة، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع ( فكّر في الصعيد )” ملتقى التوظيف السنوي للجامعة “.

ويقام الملتقى فى مقر جامعة النهضة ببنى سويف، بحضور نخبة من أكبر الشركات في مجالات الصيدلة ، الأسنان ، البنوك ، التوظيف ، التسويق ، الهندسة ، الأثاث والتجهيزات ، البنوك ، دور النشر بالإضافة إلى مشاركة العديد من النقابات المهنية وكذلك شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل .

كما يتضمن برنامج الملتقى محاضرة إفتتاحية عن سوق العمل و التحديات والفرص، ويلقيها الدكتور أحمد الجويلي بعنوان (7 طرق لمستقبل باهر) بالإضافة إلى معرض منتجات للشركات .

و أكد الدكتور صديق عفيفي رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تحرص دائماً على توفير فرص حقيقية للخريجين في جميع التخصصات و أن ذلك يعد أحد أهداف الجامعة .