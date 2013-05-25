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اليمنيون المعتقلون في "جوانتانامو" يأملون بالعودة لبلدهم

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اليمنيون المعتقلون في "جوانتانامو" يأملون بالعودة لبلدهم اليمنيون المعتقلون في "جوانتانامو" يأملون بالعودة لبلدهم
اليمنيون يشكلون غالبية السجناء في "جوانتانامو"

كتب : أ ف ب منذ 25 دقيقة

يرى اليمنيون الذين أضعفهم إضرابهم عن الطعام المستمر منذ أربعة أشهر، والذين يشكلون غالبية معتقلي جوانتانامو، بصيص نور في نهاية النفق بعد إحدى عشرة سنة في هذا السجن المثير للجدل ويأملون ربما بالعودة إلى بلدهم.

وفي مواجهة إضراب عن الطعام لا سابق له في مدته ومداه، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس، رفع تجميد عمليات نقل اليمنيين المعتقلين بلا سبب في جوانتانامو.

ويشكل اليمنيون الذين يبلغ عددهم 86 معقلا، غالبية السجناء الـ166 الموجودين حاليا في المعتقل الأمريكي الواقع في كوبا، وهم الأكثر عددا، 56 من أصل 86، بين السجناء الذين قررت إدارتا الرئيسين السابق جورج بوش والحالي أنه يمكن الإفراج عنهم في غياب عناصر تدينهم.

وقال المحامي عمر فرح، من مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية، إن أكثر من ثلث نزلاء جوانتانامو يمنيون تقول بنفسها أنه لا سبب لوجودهم هناك.

وكان أوباما قرر بعد الاعتداء الفاشل الذي وقع في عيد الميلاد في 2009 وكان مدبرا في اليمن، تعليق عمليات نقل اليمنيين لتجنب انسياقهم وراء أفكار متطرفة.

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