محكمة أمن الدولة تستمع للدفاع في قضية “خلية مدينة نصر”

أستمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهماً لإتهامهم بالتخطيط لإرتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

و ان المتهمين الاول و الثاني و الذي اعتبرتهم النيابه أهم من في الدعوي حيث أنهم متهمين سابقين اولهم المتهم طارق أبو العزم الذي أتهم في قضيه جند الله التي حفظت علي طريقه نيابه أمن الدوله و التي أخلت سبيلهم و التي تترك القضيه حتي تمضي بمضي المدة حيث كانت منذ 2002 و أنقضت الأن بدون أي إجراءات، ومثله المتهم عادل عوض شحتوا الذي سمي بيننا عميد المعتقلين أقدم سجين سياسي في مصر حيث سجن في قضيه الجهاد الكبري 3 سنوات و خرج ثم أعتقل من جديد و بقي 20 سنه معتقلا كما رفض المراجعات في 1997 حيث أنه لم يرتكب اي جريمه و لا حيازة و لا إتصال و لا علاقه و لا أي شئ .

و أشار الدفاع أنه منذ 1991 حتي الأن هناك المئات من القضايا الدينيه السياسيه التي كان أغلبها في القضاء العسكري.