أحد متهمي ” خلية مدينة نصر “: الشباب أصبح قدوتهم ” عبد موتة ” و ” الألماني “

هاجم المتهم عادل عوض شحاتو، أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية مدينة نصر ” المخرجة السينمائية ايناس الدغيدي مشيراً إلى تصريحات نُسبت لها سابقاً، طالبت خلالها بإباحة بيوت الدعارة وإباحة بيع المخدرات .

وتابع شحاتو خلال كلمته أمام هيئة محكمة جنايات أمن الدولة العليا، هجومه ليطال هذه المرة المخرج خالد يوسف لينوه لما نسب له كذلك من تصريح أكد فيه أنه سيشجع إبنته على القيام بأدوار الإغراء، ليعقب شحاتو على ما سبق بالقول بانه في ظل الدولة العلمانية الكافرة على حد وصفه اصبحت مصر الأعلى تحرشاً في العالم وتحول شهر رمضان الى شهر مسلسلات على حد وصفه مضيفاً بأن شباب هذا العصر أصبح قدوته ” عبده موته ” و ” والألماني ” و ” القشاش ” بدل من أن يكون قدوتهم الرسول والصحابة والصالحين .