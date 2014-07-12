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“السياحة” ترحب باستجابة الجانب السعودي لطلبات القطاع المصري بشأن العمرة

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“السياحة” ترحب باستجابة الجانب السعودي لطلبات القطاع المصري بشأن العمرة “السياحة” ترحب باستجابة الجانب السعودي لطلبات القطاع المصري بشأن العمرة

ارشيفية

رحبت وزارة السياحة بمساعدة الجانب السعودي لشركات السياحة المصرية والمعتمرين واستجابتها لمطالب الشركات والوزارة في إطار سعي وزارة السياحة الدؤوب لتقديم كافة سبل الراحة للمعتمرين ومساعدة الشركات السياحية في الحصول على التأشيرات في الأوقات المحددة، وانفراج أزمة التأشيرات بالتنسيق مع الجانب السعودي، بعد منح الوكلاء السعوديين عددًا من التأشيرات سيتم توزيعها على الشركات السياحية وفقًا للتعاقدات بينهم.

وأشاد مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية بتفهم الجانب السعودي لطلبات القطاع السياحي المصري، لافتًا إلى عمق العلاقات المصرية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الحج والعمرة بالقاهرة والاسكندرية قد فتحت أبوابها في عطلة نهاية الاسبوع “الجمعة والسبت”، لمراجعة ملفات المعتمرين.

وكان عبد اللطيف قد أصدر تعليماته لغرفة عمليات الحج والعمرة بالقاهرة والاسكندرية بالعمل في عطلة نهاية الاسبوع لإنجاز ومراجعة ملفات العمرة حتى يتم سفر المعتمرين في الأوقات المحددة لهم، بالتنسيق مع القنصليات السعودية التي استجابت بشأن فتح أبوابها ومنح التأشيرات في أجازة نهاية الأسبوع.

أ ش أ

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