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ضبط 13 ألف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 13 ألف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 13 ألف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بأسيوط

تمكنت إدارة المرور بأسيوط من ضبط 13 ألف مخالفة مرورية خلال الشهر الماضي خلال حملاتها المرورية بدائرة المدينة والطرق السريعة الزراعية والصحراوية على مداخل المحافظة ؛ وذلك بناءاً على توجيهات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط لتشديد الرقابة على الحالة المرورية لتسهيل حركة المرور بالميادين العامة والشوارع الرئيسية .

وأضاف اللواء عادل زكي مدير إدارة المرور بأسيوط، أنه تم ضبط 6231 مخالفة مرورية مابين (سرعة أزيد من المقرر عن طريق الرادار ، الانتظار في الممنوع ، الانتظار صف ثاني ، بدون رخصة قيادة ، بدون رخصة تسيير ، تركيب زجاج فامية معتم للرؤية ، قيادة مركبة بلوحات معدنية مطموسة ، انبعاث دخان كثيف ، الامتناع عن التوصيل ، تقاضي أجر ازيد من المقرر ، قبول ركاب أزيد من المقرر) ، وضبط 13ألف مخالفة مرورية تم التصالح الفوري فيها مع المواطنين بإجمالي 325 ألف جنيه .

وتم ضبط 1212 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وتم تسليمها للأقسام المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، و31مركبة(توك توك) مخالفة لقانون المرور وخاصة التي تسير بدون تراخيص على الطريق السريع وداخل المدينة ، و32 سيارة ودراجة بخارية مخالفة أثناء سيرها عكس الإتجاه ، وتم سحب الرخص لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ؛ وكذلك تمكنت إدارة المرور من ضبط 11سيارة وموتوسيكل مبلغ بسرقتها ومهربة جمركياً وتسليمها لمالكها مع مواطنين تم ضبطهم بأوراق مزورة ، وضبط سيارتين مخالفة لقرار حظر دخول السيارات النصف نقل لمدينة أسيوط في أوقات الذروة ، وضبط 61سيارة ملاكي مخالفة تقوم بتحميل ركاب بالأجر تم سحب تراخيصها واتخاذ اللازم حيالها ؛ فضلاً عن 23حالة من السائقين تحت تأثير المخدر أثناء القيادة .

وقال اللواء عادل زكي مدير إدارة المرور بالمحافظة أننا نعمل على تحسين الخدمات المرورية للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والميادين بالمحافظة وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية المتنوعة .

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