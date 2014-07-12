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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو سيواصل قصف قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 القادمة

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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو سيواصل قصف قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 القادمة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو سيواصل قصف قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 القادمة

قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي موتي ألموز اليوم، السبت، إن سلاح الجو الإسرائيلي سيواصل قصف قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 القادمة، مشيرًا إلى أنه مازال هناك العديد من الأهداف المتبقية.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية -في موقعها الإلكتروني عن المتحدث قوله -إنه فى الوقت الذي تتواصل فيه هجمات سلاح الجو الإسرائيلي، تستعد القيادة العليا العسكرية لهجوم بري محتمل.

وأضاف ألموز أن حركة حماس تشعر بالإحباط واليأس العميق إزاء عدم قدرتها على تحقيق خسائر بشرية في صفوف المدنيين الإسرائيليين، منوهًا بأن الجيش يعمل بجدية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين بين السكان الفلسطينيين في غزة، على حد قوله.

أ ش أ

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