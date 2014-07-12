أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس اليمن يأمر الجيش بالاستعداد لحماية صنعاء من زحف الحوثيين

Google+ Print

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أوامر إلى قادة الجيش، الجمعة، برفع جاهزية القوات المرابطة حول العاصمة، صنعاء، لحمايتها من تقدم الحوثيين نحوها بعد سيطرتهم على مدينة استراتيجية قريبة، كما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وسيطر مقاتلو حركة الحوثيين الشيعية على مدينة عمران، العاصمة الإقليمية لمحافظة عمران، وتقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء يوم الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من شهرين من المعارك ضد قوات الجيش ومسلحين قبليين سنة خلفت مئات القتلى والجرحى.

وقالت الوكالة إن «هادي» أعطى تلك التعليمات لوزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ورئيس أركان الجيش اللواء أحمد الأشول أثناء اجتماع بقيادات الجيش اليوم.

وأضافت أن «هادي» أمر «برفع درجة الاستعداد القتالي بالوحدات العسكرية والأمنية في إطار أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة».

ونقلت الوكالة عن «هادي» قوله أثناء الاجتماع ان «الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عمران فرضت واقعا جديد وكشفت النوايا الحقيقية للحوثيين وخروجهم عن إجماع الشعب ومخرجات الحوار الوطني ما يتطلب التعامل معه بجدية ومسؤولية».

وقالت ان «هادي» شدد على «أنه لن يُسمح إطلاقا لأية قوى أو جماعات تجاوزها أو فرض إرادتها بالقوة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية