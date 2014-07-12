رئيس اليمن يأمر الجيش بالاستعداد لحماية صنعاء من زحف الحوثيين

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أوامر إلى قادة الجيش، الجمعة، برفع جاهزية القوات المرابطة حول العاصمة، صنعاء، لحمايتها من تقدم الحوثيين نحوها بعد سيطرتهم على مدينة استراتيجية قريبة، كما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وسيطر مقاتلو حركة الحوثيين الشيعية على مدينة عمران، العاصمة الإقليمية لمحافظة عمران، وتقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء يوم الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من شهرين من المعارك ضد قوات الجيش ومسلحين قبليين سنة خلفت مئات القتلى والجرحى.

وقالت الوكالة إن «هادي» أعطى تلك التعليمات لوزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ورئيس أركان الجيش اللواء أحمد الأشول أثناء اجتماع بقيادات الجيش اليوم.

وأضافت أن «هادي» أمر «برفع درجة الاستعداد القتالي بالوحدات العسكرية والأمنية في إطار أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة».

ونقلت الوكالة عن «هادي» قوله أثناء الاجتماع ان «الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عمران فرضت واقعا جديد وكشفت النوايا الحقيقية للحوثيين وخروجهم عن إجماع الشعب ومخرجات الحوار الوطني ما يتطلب التعامل معه بجدية ومسؤولية».

وقالت ان «هادي» شدد على «أنه لن يُسمح إطلاقا لأية قوى أو جماعات تجاوزها أو فرض إرادتها بالقوة».