مسئول روسي: حظر مشتريات النفط من الإرهابيين في سوريا أمر طبيعي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يواصل العمل على مشروع البيان الذي اقترحته روسيا والذي يهدف إلى مكافحة شراء النفط بصورة غير قانونية من الإرهابيين في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء “ايتار تاس” الروسية عن تشوركين قوله اليوم، السبت، للصحفيين إن الوثيقة تتضمن جميع الاحتمالات والفرص ليتم اعتمادها في النهاية قائلًا “نعمل على إنجاز هذه الوثيقة، واعتقد أنه يوجد فرصة حقيقية ليتم اعتمادها، كما يحدوني الأمل في أن يتم ذلك حيث أنه بلا جدال ينبغي عدم دعم أو رعاية الإرهاب، وهذا هو العنصر الرئيسي لهذه الوثيقة، كما نعلم أن هذا ما يحدث في العراق وسوريا”.

وأوضح تشوركين أن ٌقرار هذه الوثيقة “سيبعث بإشارة قوية جدًا” للدول ويحذرها من مغبة المشاركة في صفقات تعتبر تمويلًا للأنشطة الإرهابية.

والجدير بالذكر أنه تم تقديم مشروع البيان إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بداية شهر يوليو الجاري، وتعبر هذه الوثيقة عن القلق إزاء استيلاء الجماعات المتطرفة على حقول النفط في سوريا، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وتؤكد عدم شرعية أي استيراد أو تصدير للنفط بدون تصريح من دولة مستقلة ذات سيادة، كما تحذر الوثيقة من المشاركة في مثل هذه الصفقات باعتبارها تمويلًا للمنظمات الإرهابية الأمر الذي قد يؤدي إلى الاندراج تحت قائمة مجلس الأمن السوداء الذي يليه فرض عقوبات.

أ ش أ