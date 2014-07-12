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شاشات عرض لمشاهدة أسطوانات البلتاجي وحجازي بقضية تعذيب ضابط برابعة

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شاشات عرض لمشاهدة أسطوانات البلتاجي وحجازي بقضية تعذيب ضابط برابعة شاشات عرض لمشاهدة أسطوانات البلتاجي وحجازي بقضية تعذيب ضابط برابعة

قامت الأجهزة الامنية بتجهيز قاعة محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالأجهزة الفنية وشاشات العرض لمشاهدة الأسطونات الموجود بقضية ” تعذيب رابعة ” والمتورط فيها محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب طبيبين، بتهمة تعذيب الضابط محمد محمود، معاون مباحث الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد، واحتجازهما، خلال اعتصام الجماعة وأنصارها في ميدان رابعة العدوية والشروع فى قتلهما .

تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عبد الشافي عثمان و حمادة الصاوي بسكرتاريه حمدي الشناوي و مصطفي عبد الرحمن

قامت الاجهزة الامنية تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب طبيبين، بتهمة تعذيب الضابط محمد محمود، معاون مباحث مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد، وإحتجازهما، خلال أعتصام الجماعة وأنصارها في ميدان رابعة العدوية، بإستكمال مناقشة الشهود.

وكانت المحكمة قررت إنتداب 3 محاميين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين، وأمرت بتغريم محمد الدماطي، وخالد بدوي، وأسامة الحلو وعلاء علم الدين وعلي تمام مصطفي، مبلغ 50 جنيه لإنسحابهم من الدفاع عن المتهمين مما عرقل الفصل في الدعوى، إضافة إلى تغريم مصطفي عباس محمد المحام المنتدب من نقابة المحامين مبلغ 50 جنيه للإمتناع عن الحضور دون إذن للمحكمة مع إستمرار حبس المتهمين.

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