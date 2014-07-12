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بالصور.. وزير النقل ومحافظ الإسكندرية يتفقدا محطة قطار سيدي جابر‎‎

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بالصور.. وزير النقل ومحافظ الإسكندرية يتفقدا محطة قطار سيدي جابر‎‎ بالصور.. وزير النقل ومحافظ الإسكندرية يتفقدا محطة قطار سيدي جابر‎‎

تفقد المهندس هاني ضاحي وزير النقل واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت،  مشروع تطوير واستغلال محطة سيدي جابر ، والتي تعتبر منطقة متكاملة الخدمات تم تطويرها بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مدخل جديد من الجهة المقابلة لمنطقة سموحة ، كما تم تطوير المنطقة الخلفية للمحطة ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع ربحا سنويا قدره 35 مليون جنيه . 

يذكر أن هذا المشروع يشمل محطة مخصصة لقطارات الضواحي و 3 مباني للخدمات الكهروميكانيكية ومول تجاري مكون من طابقين علويين مجهزين بـ16 سلم ومشاية كهربائية، و8 مصاعد كبرى للمعاقين ، وأنظمة حديثة للمراقبة بالإنذار، وجراج سيارات متعدد الطوابق .

 

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