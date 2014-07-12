محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام والفني

اعتمد اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، درجات تنسيق القبول للثانوي العام والفني للعام الدراسي 2014/2015م حيث قرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام من 215 درجة إلى 210 درجة للقسم الإنجليزي و205 درجة للقسم الفرنسي مراعاة للأبعاد الاجتماعية والمتطلبات الجماهيرية وضبط مسار العملية التعليمية، صرح بذلك فتحي بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وقال فتحي إن درجات تنسيق القبول للثانوي الفني بلغت 150 درجة للتعليم الزراعي وفي التعليم التجاري تم تحديد 190 درجة للتجريبي 5 سنوات و210 درجة للمدارس الفندقية وباقي مدارس التعليم التجاري ما بين 150 درجة حد أدني بالنسبة للطالبات و152 درجة للبنين وفي التعليم الصناعي تم اعتماد حد أدنى 175 درجة لمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية و185 درجة للفنية بنات وباقي مدارس التعليم الصناعي ما بين حد أدنى 150 إلى 165 درجة حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة.

وأشار بيومي إلى أن عدد الفصول المتوقعة في الثانوي العام يبلغ 474 بكثافة 43 طالباً وفي الثانوي الفني يبلغ عدد الفصول المتوقعة للصف الأول 767 فصل بمتوسط كثافة 36 طالباً