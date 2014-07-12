وزير التخطيط: هناك خطط تنموية سننتهي من تنفيذها في نهاية 2015‎

فال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، لتوضيح ملامح خطة التنمية الأقتصادية ، تعليقاً علي إنشاء خط المترو الثالث ” إن الهدف الاساسي من المؤتمر ليس فقط عرض ملامح تطور الأقتصاد المصري، و لكن عرض أفكار متطورة للحلول الأقتصادية وذلك لأن الوزارة تسمى بالتخطيط و الاصلاح”.

واضاف العربي “إن خطة هذه السنة تعد الأولى بعد ثورة 30 يونيو و بعد إنتخاب رئيس جديد لمصر، و هي وضع إسترتيجية للتنمية مصر عام 2020 و ذلك لأن العالم جميعه يتحدث عن التطورات في العالم كلع حتى ما بين عامي 2015 و 2030 و أن مصر تعمل على أسترايجية للتنمية المستدامة”.

و تابع “و من المحاور الرئيسية لهذه الخطة ينتهي العمل منها في نهاية 2014 بواسطة مجموعات العمل التي تكرث جهدها من أجل تطبيق تلك الرؤية والخطة على أرض الواقع، وأن مجموعة كبيرة من الخبراء و أساتذة الجامعات في إعداد هذه الخطة بالإضافة إلى خبراتها التي تقدمها بحيث ضمانة الإستدامة في تطبيقها على الارض.