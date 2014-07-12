تفعيل نظام مخالفة السرعات بكاميرات المراقبة في 36 تقاطعاً بمدينة أبوظبي

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن تفعيل نظام مخالفة السرعات على التقاطعات من خلال كاميرات قطع الإشارة الضوئية في 36 تقاطعاً بمدينة أبوظبي اعتباراً من الثلاثاء المقبل وذلك فى إطار استراتيجية السلامة المرورية للمديرية وأولوية جعل الطرق أكثر أمناً للحد من جميع الاسباب التي تؤدى الى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات واصابات بليغة .

وافاد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي انه تم تفعيل نظام مخالفات السرعات وضبطها في نحو 108 كاميرة مراقبة على التقاطعات بأبوظبي فى حدود السرعات المقررة على تلك الطرق للعمل بتقنية وكفاءة عالية وشمولية باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدون "فلاش" لتصوير متجاوزي السرعات في جميع مسارات الطرق سواء اكانت الاشارة الضوئية خضراء او حمراء.

واكد الحارثى مخاطر تجاوز السرعات على التقاطعات ، وحث قائدي المركبات على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات في الإشارات الضوئية؛ وعدم زيادة السرعة بهدف اللحاق بالإشارة الضوئية بعد تحولها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر.

واوضح ان المخالفات التي يتم رصدها من خلال أنظمة المراقبة على التقاطعات تشمل مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء والاستخدام الخاطئ لمسارات الحركة، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة، وتجاوز السرعات المقررة، ومخالفة المركبات المتجاوزة في التقاطعات، والمركبات التي تقوم بالانعطاف او الالتفاف الكامل إلى اليسار من غير الحارات المخصصة.

وقال إن كاميرات المراقبة على التقاطعات تعتبر من الأنظمة المرورية الحديثة وتتميز بأنها حرارية "ثلاثية الأبعاد" وتقوم بعدة وظائف منها قراءة جميع لوحات المركبات العابرة، والتعرف على عدد المركبات العابرة وتصنيفها وقراءة متوسط سرعة الشارع، والتعرف على عدد واتجاهات المشاة اثناء الاشارة الضوئية الحمراء والخضراء، كما يتميز النظام بالربط مع نظام البلاغات والرسائل النصية وأنظمة الرسائل المتغيرة على الطريق، كما أنه يمثل واحداً من أهم مشاريع تحسين السلامة المرورية (الهندسة – التوعية - الضبط – التقييم - سرعة الاستجابة ).

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