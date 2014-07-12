"الطرق"تنجز المرحلة الأولى من كورنيش جميرا

انتهت هيئة الطرق والمواصلات من أعمال المرحلة الأولى من مشروع كورنيش جميرا بطول أكثر من كيلومترين، تبدأ من موقع نادي دبي للقوارب الشراعية وحتى المنطقة المقابلة لمركز بلدية دبي في أم سقيم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في كامل المشروع أكثر من 70%، ويتوقع الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاح المشروع في شهر أكتوبر المقبل.



> وقال السيد نبيل محمد صالح المدير مدير إدارة الطرق، إن الموقع الذي تم إنجازه سيكون مفتوحاً أمام الجمهور اعتباراً من اليوم "الأحد"، موجهاً الدعوة إلى السكان من محبي رياضة المشي والجري إلى استخدام كورنيش جميراً لممارسة رياضتهم لاسيما في هذا الشهر الفضيل الذي تكثر فيه رياضة المشي والجري بين مختلف شرائح المجتمع خاصة أن رياضة المشي اصبحت تستحوذ على اهتمام الكثير من افراد المجتمع.



> وأضاف: يبلغ طول كورنيش جميرا 14 كيلومتراً، ويمتد من الشاطئ المحاذي لست مناطق سكنية، يبدأ من المنطقة الواقعة خلف منتجع شاطئ "دبي مارين" وصولاً إلى فندق "برج العرب"، ويتضمن المشروع ممشى بعرض خمسة أمتار، ومضمار آخر للجري بعرض أربعة أمتار، إضافة إلى استراحات تضم أكشاكا تجارية وأماكن مظللة للجلوس مطلة على الشاطئ، ومرافق عامة وصحية، في حين سيتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيتم تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق علاوة على الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر.

وأكد أن مشروع كورنيش جميرا سيحول الشاطئ الرملي إلى مكاناً حيوياً عن طريق توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة لزوار الشاطئ من المقيمين والسياح الذين يتوافدون على شواطئ دبي للاستمتاع بالجلوس إلى البحر أو ممارسة رياضة الجري أو المشي.

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