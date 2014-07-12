أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصر توافق على دعوة الكويت لعقد اجتماع لبحث التصعيد الإسرائيلى بغزة

Google+ Print
مصر توافق على دعوة الكويت لعقد اجتماع لبحث التصعيد الإسرائيلى بغزة مصر توافق على دعوة الكويت لعقد اجتماع لبحث التصعيد الإسرائيلى بغزة

جانب من اجتماعات الجامعة العربية-ارشيفية

صرح السفير طارق عادل مندوب الدائم لدى الجامعة العربية، بأن الكويت بصفتها رئيس القمة العربية الحالية دعت لعقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة وتداعياته.

وقال السفير طارق عادل – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه وفقًا لقواعد الإجراءات المعمول بها في الجامعة العربية فإن مثل هذا الطلب يستوجب موافقة دولة عضو أخرى على الأقل على عقد الاجتماع، مؤكدًا أن مصر سارعت على الفور بالموافقة على عقد الجلسة وفي أسرع وقت ممكن لبحث هذا الوضع المأساوي الخطير والخروج بقرار يمثل موقفًا عربيًا جماعيًا من الأزمة.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه من المرجح أن يعقد هذا الاجتماع الاستثنائي الوزاري العربي في غضون الساعات القادمة “يوم الاثنين القادم على الأرجح”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك