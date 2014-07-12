مصر توافق على دعوة الكويت لعقد اجتماع لبحث التصعيد الإسرائيلى بغزة

صرح السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، بأن الكويت بصفتها رئيس القمة العربية الحالية دعت لعقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة وتداعياته.

وقال السفير طارق عادل – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه وفقًا لقواعد الإجراءات المعمول بها في الجامعة العربية فإن مثل هذا الطلب يستوجب موافقة دولة عضو أخرى على الأقل على عقد الاجتماع، مؤكدًا أن مصر سارعت على الفور بالموافقة على عقد الجلسة وفي أسرع وقت ممكن لبحث هذا الوضع المأساوي الخطير والخروج بقرار يمثل موقفًا عربيًا جماعيًا من الأزمة.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه من المرجح أن يعقد هذا الاجتماع الاستثنائي الوزاري العربي في غضون الساعات القادمة “يوم الاثنين القادم على الأرجح”.

أ ش أ