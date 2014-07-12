كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها النووية ضد التهديد الأمريكي

هددت كوريا الشمالية اليوم السبت بتعزيز قدراتها النووية ردًا على وصول حاملة طائرات أمريكية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن وصلت ميناء بوسان أمس، وذلك للمشاركة في تدريبات التفتيش والإنقاذ المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التي ستجري خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجاري في مياه جزيرة جيجو.

وتقل الحاملة 70 طائرة حربية منها طائرات سوبر هونتت من طراز “إف/إيه-18 إي/إف”، وطائرات التحذير الاستباقي “إي-2 سي”، وطائرات مضادة للغواصات سيهوك من طراز “إس إتش-60 إف” وغيرها من الطائرات.

أ ش أ