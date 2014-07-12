محافظ الوادي الجديد يتفقد قري مشروع درب الأربعين‎

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بتفقد قري مشروع درب الأربعين، جنوب مركز باريس، إيماناً منه بأن أفضل الحلول للمشاكل هي الذهاب إليها والوقوف علي حلها علي أرض الواقع، رافق المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة وفي مقدمتهم رئيس مركز ومدينة باريس، الذي أكد بأن المحافظ تفقد المواقع الحيوية والخدمية بالقري وأهمها الوحدات البيطرية و الصحية للتأكد من توافر الخدمة الصحية اللازمة كما تفقد عشماوي محطة تنقية المياه ومحطة توليد الكهرباء للتأكد والإطمئنان علي وصول التيار الكهربائي للأهالي ووصول مياه شرب نقية للمنازل .

وفي نفس الجولة، التقي المحافظ مع الأهالي للإستماع إلي المشاكل التي تؤرقهم ومن أهمها تعطل أحد الأبار التي وجة عشماوي علي الفور بإصلاح العطل والإفادة وقت الإنتهاء منه .كما وافق عشماوي علي دعم قرية (الأربعين 3 ) بمبلغ ( 150 الف جنية ) لإنشاء صرف صحي يخدم أهالي القرية .

وفي نهاية الجولة وعد المحافظ الأهالي بتكرار الزيارة قريباً للمتابعة والوقوف علي حل جميع المشكلات التي طرحت أمامه والتأكد من عدم تكراها .