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ضبط 1081 مخالفة مروية وتنفيذ 739 حكمًا قضائيًا في حملة بسوهاج

  • مصر
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نفذت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة بجميع أنحاء المحافظة استهدفت ضبط المخالفات المرورية وإعادة الانضباط إلى الطرق والشوارع وبخاصة الشوارع الرئيسية وإحكام السيطرة على مخالفات سيارات الأجرة.

وقال اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إن الحملة أسفرت عن ضبط 1081 مخالفة مرورية تنوعت ما بين السير دون رخصة قيادة وحمل رخصة قيادة منتهية والسير عكس الاتجاه وتجاوز السرعة المقررة وعدم ربط حزام الأمان والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، كما تمكنت من حجز 22 دراجة بخارية جميعها لا تحمل لوحات معدنية.

وأكد «صابر» على تمكن حملة أمنية مكبرة بقيادة العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، من تنفيذ 739 حكمًا قضائيًا منها 5 أحكام جنايات و437 حكمًا جزئيًا و125 حكمًا مستأنفًا و110 غرامات جزئية و20 غرامات مستأنفة، لافتًا إلى قيام الحملات بتحصيل غرامات بمخالفات قضائية بلغت جملتها 6 آلاف و780 جنيهًا.

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