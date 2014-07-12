ارتفاع قتلى العملية الإسرائيلية على غزة إلى 115

قتل فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدفت مقر جمعية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وبسقوط هؤلاء الضحايا، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مساء الاثنين الماضي، إلى 115 قتيلا، ويرتفع عدد الجرحى إلى نحو 904 آخرين، حتى فجر السبت.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح لوكالة الأناضول، إن «فلسطينيين قتلا وأصيب أربعة آخرون بحروق وجروح خطيرة للغاية في قصف إسرائيلي استهدف مقر جمعية المبرة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة».

كما قتل شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة «الصفطاوي» شمالي مدينة غزة.

ومساء الجمعة، قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وأصيب أربعة آخرين بجروح خطيرة في قصف استهدف مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع.

وقبل ذلك بدقائق، قتل فلسطينيان وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة «الحكر» في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 5 آخرون جراح أحدهم خطيرة للغاية في قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين شمالي غزة، وفق القدرة.