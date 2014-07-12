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اغتصاب سائحة روسية بشرم الشيخ.. والأمن يضبط مرتكب الواقعة بعد ساعة

  • مصر
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تعرضت سائحة روسية، مساء الجمعة، إلى اﻻغتصاب من قبل سائق ميكروباص سياحي يعمل في شركة سياحية بمدينة شرم الشيخ.

تلقى اللواء محمود الحفناوي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من اللواء مجدي موسى، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتعرض سائحة روسية تدعى «فوكوفا تانيا» مواليد 1978، كانت برفقة زوجها خلال عودتها من حفل ساهر، حيث ادعى السائق، ويعمل في إحدى شركات السياحة، تعطل السيارة وأجبر الزوج على النزول ليفر هاربًا بالسائحة على الطريق الدولي بمدينة شرم الشيخ وقام باﻻعتداء عليها واغتصابها محدثًا بها سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتركها على الطريق وفر هاربًا.

كلف مدير الأمن المقدم مصطفى علواني، رئيس مباحث قسم شرطة شرم الشيخ، والرائد رامز جمال من قوة البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار مرتكب الواقعة.

تم القبض على المتهم بمنطقة حي النور خلال قيامه بتجهيز حقيبته استعدادًا للهروب خارج المحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 5947 جنايات شرم الشيخ، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة.

تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لتتولي التحقيق في الواقعة باشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام لنيابات جنوب سيناء الذي قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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