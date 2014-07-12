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ميدو يوضح لـFilGoal.com تفاصيل اجتماعه مع محمد إبراهيم

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ميدو يوضح لـFilGoal.com تفاصيل اجتماعه مع محمد إبراهيم ميدو يوضح لـFilGoal.com تفاصيل اجتماعه مع محمد إبراهيم

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عما دار بينه ومحمد إبراهيم نجم الفريق، والذي كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل مجلس إدارة النادي الأبيض.

إبراهيم عوقب من النادي بسبب تصريحاته بعد أخر مباراة في الدورة الرباعية من الدوري الممتاز أمام بتروجيت.

الأمور تطورت بعد ذلك، وظهرت تصريحات متبادلة من كل الأطراف، وطلب إبراهيم الرحيل.

وطلب ميدو الاجتماع باللاعب في الساعات الأولى من يوم السبت.

وقال ميدو: "شرحت لمحمد إبراهيم الأخطاء التي وقع فيها في الفترة الماضية، وقد وعدني بأن يتدارك ما فاته".

وأضاف "قلت لإبراهيم إن عليه مسؤوليات كبيرة لقيادة الزمالك في المرحلة المقبلة، وأكد لي أنه سيعدل مساره ليستعيد طريق النجومية".

وتابع المدرب صاحب الـ31 عاما "بعد الاجتماع قررت أن يلحق محمد إبراهيم بقائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة".

ويلعب الزمالك ضد وادي دجلة في نصف نهائي كأس بعد تخطي عقبة حرس الحدود في دور الثمانية من البطولة.

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