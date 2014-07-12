وفاة النجمة الهندية زهرة سيجال عن عمر يناهز مئة وسنتين

توفيت أمس الخميس في 10 تموز، الممثلة الهندية Zohra Sehgal عن عمر يناهز مئة وسنتين.

وكشفت إبنة النجمة الراحلة إن والدتها توفيت بعد الظهر في إحدى مستشفيات نيودلهي إثر إصابتها بسكتة قلبية، كما ان حالتها الصحية كانت قد تراجعت في الأشهر الأخيرة الماضية.

وقد تم اليوم حرق جثة Sehgal في Lodhi.

وبعد إنتشار خبر وفاة Zohra Sehgal ، نشر العديد من الشخصيات الفنية والسياسية تغريدات تقدموا من خلالها بأحر التعازي من عائلتها، كما إستذكروا أهم المحطات في حياة هذه النجمة القديرة.