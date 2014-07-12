"بسمة منال" قصة بوليسية ستحقق المتعة والتشويق للمشاهد في رمضان

ربما تكون المرة الأولى التي يعرض في شهر رمضان مسلسل درامي بوليسي يتلخص عن جريمة قتل في الدراما الخليجية، إذ تواجه "بسمة" وهي محاميه كويتية مشهورة مواقفا صعبة وتتحرى في جريمة قتل لأرملة شابة تدعى "منال" متهمة بجريمة قتل زوجها مما يتسبب في الحيرة للمشاهد فتبدأ رحلة "بسمة" بالبحث ساعية لإثبات براءة "منال"، هذه الخطوط العريضة لمسلسل بسمة المنال والذي يعرض حصريا على شاشة سما دبي في الساعة 16 يومياً وهو من بطولة جاسم النبهان، عبد الامام عبدالله،عبد الرحمن العقل، علي كاكولي، بثينة الرئيسي،هنادي الكندري ،هند البلوشي، عبد المحسن القفاص، أحمد إيراج، عبد الله الطليحي.

الفنانة هدى حسين أكدت أن مسلسل "بسمة منال"سيكون له صدى جيد لأنه الأول من نوعه في العالم العربي ، ولما يحمله من قصة فريدة بعيدة عن ما هو سائد في عالم الدراما الخليجية ، كتبها الروائي الكويتي الشاب محمد الكندري، القادم بقوة إلى الساحة الدرامية الخليجية،هو عمل درامي يحمل حكاية فريدة ومثيرة ومشوقة وعن دورها في العمل أشارت حسين " لأول مرة في منطقة الخليج سنجد من خلال العمل محامية كويتية تتحرى في قضية جنائية قائلة: أنها تناولت شخصية "بسمة" المحامية بشكل مغايير لتقدم دور المحامية بشكل مختلف وذلك من خلال إصرارها وقوتها بسعيها طوال احداث المسلسل عن حل للغز الجريمة وإثبات براءة موكلتها. "

في حين أعربت الفنانة بثينة الرئيسي بإسناد الفنانة هدى حسين لدورها بمسلسل "بسمة منال"، وعن هذا العمل قالت: العمل يتناول حكاية جريمة قتل مثيرة ستحقق المتعة والتشويق ولم أتوقع أن يكون الدور الذي اختارته لي الفنانة هدى حسين هو شخصية "منال" معترفة بإصابتها بحالة من السعادة والقلق لكونه هو محور جميع أحداث العمل بالاضافة انه سيكون مرتباطاً درامياً بين "بسمة" المحامية وبين "منال"، فالشخصيتان متلاحمتان وسيرى المشاهد الاتهامات التي تعيشها "منال" والصراعات التي تعيشها المحامية لإثبات براءة موكلتها .

وبدوره قال الفنان عبدالامام الله أنه يجسد في مسلسل «بسمة منال» دور الأب الذي يفقد ابنه بسبب جريمة قتل يتعرض لها وتكون متهمة بها زوجته حيث تكون تلك الجريمة هي محور قصة العمل.

ومن جانبها أضافت الفنانة أمل محمد في مسلسل "بسمة منال" أجسد دور أم الفنانة بثينة الرئيسي والتي تقف إلى جانبها إبنتها لتساندها في محنتها بعد اتهامها بجريمة قتل زوجها.

ومن جانبها أعربت الفنانة الشابة هنادي الكندري عن سعادتها بمشاركة الفنانة هدى حسين بعملين هذا الموسم احدهما مسلسل "منطقة محرمة "، و هذا العمل ودوري في مسلسل "بسمة منال" مع الفنانة سوف أظهر بلوك جديد ومختلف من خلال شخصية مركبة لفتاة معقدة بسبب ظروف اجتماعية كثيرة مرّت بها وعائلتها فتواجه العديد من الصعوبات .التي سيتفاجئ المشاهد منها عند تناولها.

واعتبر الفنان الشاب عبدالله الطليحي ان مشاركته في "بسمة منال" ستكون بمثابة مفاجأة لجمهوره حيث يجسد من خلاله دور "يعقوب" الشاب الفقير الذي يتظاهر بالغنى طوال الوقت ..

وعن العمل أضاف المؤلف الشاب محمد الكندري مسلسل "بسمة منال" عند كتابتي للنص عملت ان أقدم عملا مختلف على الساحة الدرامية فهو عبارة عمل اجتماعي بوليسي يعرض مجموعة من القضايا من صميم الواقع الكويتي، كقضية المرأة في المجتمع وسعيها من اجل الحصول على كامل حقوقها وغيرها من الهضايا الهامة الاخرى.

وأعرب الكندري عن سعادته بالتعاون بينه وبين نجوم العمل الكبار، وعلى رأسهم الفنانة هدى حسين والتي حرصت على وجودي داخل لوكيشن التصوير باستمرار مشيرا انه وجد الدعم والمساندة من النجوم الكبار كونه في بداية مشواره الفني.

ومن جهته قال المخرج منير الزعبي انه استمتع بالعمل مع الفنانة هدى حسين بالاضافة الى مشاركة النجوم الكبار ، كما يراهن على اداء وطاقات الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل من بينهم علي كاكولي، وهنادي الكندري، وعلي الحسيني ، كونهم يؤدون شخصيات جديدة عليهم يقدمونها لأول مرة وستكون أدوارهم بمثابة مفاجأة للجمهور.

يذكر ان المقدمة الغنائية للمسلسل ستكون التجربة الاولى للموسيقار السعودي عبدالرب ادريس مع الشاعر الغنائي البندر والنجم نبيل شعيل

وقالت هدى حسين :" هذا أول تعاون يجمعنا مع الموسيقار عبدالرب الدريس إذ ابدى سعادته بهذا التعاون في أول جلسة عمل جمعتنا معا بالاضافة الى إعجابه بما نقدمه من قصص درامية مختلفة عما هو سائد ، حيث سنحت لنا الفرصة لسماعها بإستديوهات القاهرة وتم تركيب الصوت في استيديو "طربان" .

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