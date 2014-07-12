بالصور .. حرق علم إسرائيل في وقفة السفارة الفلسطينية

نظم بعض الشباب المصري امس الجمعة وقفه امام السفارة الفلسطينية في العاشرة مسائا، للتنديد بالعدوان الإسرئيلي على قطاع غزة وإستهداف المدنين في القطاع، واعترض الشباب على غلق حكومة السيسي معبر رفح وعدم فتحه سوى لساعات محدده لاتكفي لتوصيل الإمدادات الغذائية والطبية في القطاع.

وقال الشباب ان خلال اليومين القادمين ستصل قافلة طبية إلى قطاع غزة لمسعدة الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرئيلي. وندد الشباب بموقف الحكومة المصرية إتجاة ما يحدث في غزة ومقولة السيسي الشهيرة “مسافة السكة”.

كما قام الشباب بحرق العلم الإسرئيلي تعبيرا منهم عن إستيئهم من العدوان قطاع غزة، ولم يكن هناك اي نوع من المشاركة من جانب السفارة مع المتظاهرين، وكانت المظاهرة مؤمنة بسيارة شرطة ومجموعة من افراد لأمن والظباط

المراسل: عبدالله شهاب