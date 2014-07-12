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FilGoal.com يكشف أسباب الأزمة بين الضرائب وأبو تريكة

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FilGoal.com يكشف أسباب الأزمة بين الضرائب وأبو تريكة FilGoal.com يكشف أسباب الأزمة بين الضرائب وأبو تريكة

يكشف FilGoal.com أسباب الأزمة بين مصلحة الضرائب ومحمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ففي عصر يوم الجمعة نشرت بعض وسائل الإعلام انباء عن حجز مصلحة الضرائب على أرصدة أبو تريكة في البنوك لتهربه من دفع 800 ألف جنيه مستحقة عليه من العام الماضي.

وقال مصدر بالمصلحة إن هذه المستحقات مطلوبة من اللاعب بعدما أجرى بعض الأنشطة الإعلانية وليس لها علاقة بنشاطه الكروي.

ورد ابو تريكة بتغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر "دائماً حريص على خدمة بلدى بكل السبل ضرائبى مدفوعه كل عام ولدى اوراقى الرسمية فجربوا حيلة اخرى".

وتقصى FilGoal.com الحقيقة ليصل إلى اسباب الأزمة، فيقول هشام عبد ربه محامي اللاعب "عندما يرتبط أبو تريكة بعقد مع شركة إعلانية يشترط أن يتم خصم قيمة الضرائب من العقد بحيث تسويه الشركة".

وفسر "أبو تريكة يحصل على 80% فقط من المقابل الموقع في العقد على أن تدفع الشركة المتعاقدة معه الـ20% المتبقية كمستحقات للضرائب".

وأكد عبد ربه أنه بمراجعة إخطارات مصلحة الضرائب وجد ان بعض الشركات لم تدفع النسب المقررة عليها مما دفع الدولة لاتهام اللاعب بالتهرب بصفته الموقع على العقود.

وأضاف "سيتم تقديم كل العقود والأوراق الرسمية التي تثبت صحة موقف أبو تريكة وأن المبالغ المستحقة تتحملها الشركات وليس اللاعب وستتم المصالحة فورا".

ويتواجد أبو تريكة حاليا في البرازيل لتحليل مباريات كأس العالم 2014 لقناة (بي إن سبورتس) القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة المونديال.

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