وزير الحج وأمين المدينة يبحثان تقديم خدمة أفضل للحجاج والزائرين

أكد أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أن التعاون بين الجهات العاملة بالمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار يشير بجلاء الى قيام حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدورها الرائد في خدمة الحرمين الشريفين وفي تسخير كل الإمكانيات لقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار على الوجه الأكمل.

وأفاد خلال لقائه وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار الذي زار مقر الأمانة أن أمانة منطقة المدينة المنورة ووزارة الحج تعملان جنباً الى جنب وتحرصان على العمل الجاد والتعاون البناء في كل ما يقدم من خدمات لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى -عليه افضل الصلاة والسلام-.

وقد تناول اللقاء أوجه التعاون بين أمانة منطقة المدينة المنورة ووزارة الحج والاطلاع على الخطط والبرامج المتعلقة بخدمات القطاعين والعمل على انجاح هذه الخدمات في ظل ما تشهده المدينة المنورة من مشاريع تطويريه كبرى.

إثر ذلك قام وزير الحج بزيارة لمركز "معاملة" لخدمة المستفيدين بالأمانة، واطلع على أقسام ومرافق المركز والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستمع الى شرح مفصل عن آلية العمل بمركز معاملة.

وفي ختام الزيارة عدّ وزير الحج مركز معاملة، خدمة مميزة تسهم في خدمة المستفيدين من خلال تسهيل إجراءاتهم بشكل سريع.

وفي السياق ذاته سلمت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم وزارة الحج مبنى موقف حجز الحافلات بطريق الهجرة، الذي يأتي من منطلق حرص أمانة المنطقة على تفعيل دور الشراكة بين الجهات الحكومية بما يخدم ضيوف الرحمن، حيث وقف وزير الحج وأمين منطقة المدينة المنورة على الموقع واستمعا لشرح تفصيلي عن محتوياته.