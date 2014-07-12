قبول 6 آلاف طالب وطالبة بجامعة المجمعة

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة المجمعة أعمال قبول الطلاب والطالبات بتخصصات الجامعة المختلفة وتستقبل العمادة ملفات المتقدمين عن طريق البريد السعودي الممتاز حتى تاريخ 18/9/1435ه.

الجدير بالذكر أن جامعة المجمعة قد قبلت (6013) طالباً وطالبة في تخصصات الجامعة المختلفة لمرحلة البكالوريوس وتم قبول (1083) طالباً وطالبة لمرحلة الدبلوم في ثلاثة عشر كلية، وأكثر من سبعين تخصصا.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن علي الرميح أن عملية القبول سارت ولله الحمد بيسر وسهوله حيث تمت إجراءات القبول بطريقة سلسة وميسرة كما هي خلال السنوات الماضية، فقد تم تقييد الطلاب في الكليات والأقسام حسب الإمكانيات المتاحة لكل تخصص، وبناءً على نسبة الطالب المركبة للتخصصات العلمية والنسبة المكافئة للتخصصات الأدبية، مع محاولة تحقيق رغبة الطالب قدر المستطاع، مما حقق طموحات الجامعة في التيسير للمواطنين في القبول بالجامعة وقد شكر عميد القبول والتسجيل معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على متابعته المستمرة للقبول بالجامعة مما كان له الأثر البالغ في نجاح عمليات قبول الطلاب والطالبات وتذليل الكثير من الصعوبات متمنياً عاماً دراسياً حافلاً لطلاب وطالبات جامعة المجمعة.