أمانة الرياض تلاحق الباعة الجائلين.. ضبط 45 مخالفاً في المرقب وثليم

القت فرق أمانة منطقة الرياض مساء امس الأول الخميس، خلال الحملة الرقابية على الباعة الجائلين (غير السعوديين) وبمشاركة الجهات الامنية المتعددة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، القبض على 45 عاملاً مخالفاً، اثناء مزاولتهم للبيع العشوائي في الشوارع العامة في حيي المرقب وثليم، وتم تسليمهم للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحقهم.

وازالت الفرق الميدانية اكثر من 10 مباسط كماليات متنوعة من داخل الحي وصادرت أربعة آلاف نوع من الخضراوات والفواكه التي يتم بيعها بشكل عشوائي داخل تلك الاحياء، إضافة إلى حجز 27 ميزاناً و 25 عربة اثناء دهم مواقعهم.

وسلمت المضبوطات كافة الى الجمعيات الخيرية، قبل تنظيف المواقع العشوائية من المباسط بواسطة عمال النظافة.

وشارك في الحملة الرقابية الخاصة بالباعة الجائلين غير السعوديين وحدة ادارة الراحة والسلامة ودوريات الامانة وادارة النظافة وادارة المهمات والواجبات وفرقة ادارة الضبط الاداري (الحملة الأمنية والجهات الامنية الاخرى، وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر).